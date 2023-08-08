الحالة المرورية في شوراع القاهرة.. كثافات متقطعة على الكورنيش

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد والإعلامية دينا شرف الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023.

كثافات متقطعة في الكورنيش

وقالت الإعلامية دينا شرف إن الكورنيش يشهد كثافات مرورية متقطعة من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، أما المتجه إلى المؤسسة، فإنه يشهد سيولة مرورية.

وأضافت أن كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فإنه يشهد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

كثافات مرورية في الاتجاه العكسي الآخر لكوبري أكتوبر

وتابعت الإعلامية أن هناك كثافات مرورية في الاتجاه العكسي الآخر لكوبري أكتوبر، كذلك الأمر بالنسبة للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

وأوضحت أن نفق الملك الصالح يشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، كما يشهد كوبري الروضة بعض الكثافات، أما نفق الأزهر فإنه يشهد انتظام الحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين.