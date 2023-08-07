الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة.. كثافات في المطرية وشارع الهرم

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من التكدسات المرورية وسط انتشار مُكثف من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الحالة المرورية على معظم الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة.

كثافات مرورية متوسطة

ويشهد شارع رمسيس حتي ميدان العباسية حالة من الكثافات المرورية المتوسطة، عكس شارع صلاح سالم الذي يشهد كثافات بسيطة وغير مؤثرة على حركة المرور.

كثافات نسبية تختفي ناحية المطار

ويشهد طريق العروبة والمحور حالة من السيولة المرورية، وتظهر بعض الكثافات أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية إلى طريق الفنجري، وهناك كثافات بشكل نسبي ناحية المطار وتختفي بشكل تدريجي عند الدخول لطريق المطار.

كثافات لأعمال إنشاء خط المترو الرابع

أما بالنسبة لكوبري المطرية للقادم من الكابلات فهناك كثافات مرورية، فضلًا عن وجود تكدسات في شارع الهرم بالجيزة نظرًا لغلق الشارع في الاتجاهين لأعمال إنشاء الخط الرابع للمترو.

وخلال الساعات الأولى من الصباح تزداد الكثافات بشكل كبير أعلى كوبري الجيزة، ومحور صفط اللبن المتجه إلى شارع السودان من الدائري.