غدا افتتاح مسجد السيدة نفيسة.. تطوير شامل للمنطقة وإنشاء «شارع مُعِز جديد».. (صور)

يُفتتح مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة غدا، بعد انتهاء أعمال تطويره ضمن خطة الدولة لتطوير مساجد آل البيت، ومسار آل البيت داخل العاصمة.

وأنهت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير ميدان السيدة نفيسة ومدخله؛ من رفع كفاءة ومساحات خضراء ومظهر جمالي وخلافه، إضافة إلى تطوير شارع الأشرف، ليكون متحفا مفتوحا على غرار شارع المعز بالقاهرة، لإضفاء لمسة جمالية على الموقع الذي يتمتع بحب وإقبال المصريين وغيرهم لزيارة آل البيت.

ومن الأعمال التي شهدها محيط مسجد السيدة نفيسة خلال الفترة الماضية ضمن خطة التطوير، وفق تقرير المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، ما يلي:

- ترميم الأسفلت بنسبة 100%

- إزالة مخلفات الهدم للمقابر ومنها شارع محمد رفعت 100%

- إقامة بوابة شارع الأشرف ورفع كفاءة الشارع وتطويره بنسبة 100% ليكون بمثابة متحف مفتوح على غرار شارع المعز بالقاهرة

- تشجير الميادين والجزر فى محيط مسجد السيدة نفسية

- رفع كفاءة الإنارة بنسبة 100%

- رفع وإزالة الاشغالات

- زيادة المساحات الخضراء

- ترميم طريق صلاح سالم

- طلاء الأسوار

طلاء الواجهات

- طلاء واجهات المبانى المحيطة القريبة من ميدان السيدة وشارع الأشرف بما يتناسب مع روح العصر الفاطمى

- رفع كفاءة الصرف الصحي بشارع الأشرف

- إنارة مدخل شارع الأشرف

- تطوير المساجد والأضرحة الموجودة بالشارع

عربات كهربائية

- توفير عربات كهربائية لنقل زوار شارع الأشرف

- تحديد موقع لعربات المأكولات داخل نطاق شارع الأشرف في إطار دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب

- تطهير محيط سورمجرى العيون في نطاق السيدة نفيسة ضمن خط سير مسار آل البيت

- التنسيق مع الجهات المختصة والمرور للحفاظ على تطوير الموقع

- تطوير ميدان السيدة زينب وأيضا الحديقة الملحقة به حديقة قنديل أم هاشم