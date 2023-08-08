طارق الشيخ يطرح أغنية «الحساب برجولة» قريبا

أعلن الفنان طارق الشيخ الانتهاء من تسجيل أغنية «الحساب برجولة» ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وطرح طارق الشيخ عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» البرومو الدعائي للأغنية، مُعلقًا عليها بقوله: « قريبًا الحساب برجولة بناكل بعض لينا سنين - طارق الشيخ 2023».

وتقول كلمات أغنية طارق الشيخ الجديدة «بناكل بعض لينا سنين في دايرة علينا مقفولة.. مسيرها العين هتيجي في العين ونتحاسب على رجولة.. ونعرف مين كانوا بوشين.. ومين في صحبتنا معدولة».

تأجيل حفل طارق الشيخ في الساحل الشمالي

وكان من المُقرر أنّ يُحيي الفنان طارق الشيخ حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي يوم الجمعة الماضية مع أحد مطربي المهرجانات، إلا أنّ الحفل قد تأجل لأجلٍ غير مسمى بسبب مشكلات تنظيمية.