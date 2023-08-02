تفاصيل حفلي طارق الشيخ وحسن شاكوش في الساحل الشمالي

يستعد المطرب الشعبي طارق الشيخ لإحياء حفلٍ غنائي ضخم، في الساحل الشمالي، مساء الجمعة المُقبل، ضمن حفلات موسم صيف 2023.

علي قدورة ونور التوت في حفل طارق الشيخ

ويُشارك «الشيخ» في إحياء الحفل مؤديا المهرجانات علي قدورة ونور التوت، ويقام بإحدى القرى في مارينا 5، ومن تنظيم المنتج علاء شاكر، ومن المقرر أن يشدو «الشيخ» بباقة من أشهر أعماله التي حققت نجاحات ضخمة على مدار مشواره الفني.

حسن شاكوش يحتفل مع جمهوره في الساحل بأغنية «أنتي التريند»

أما حسن شاكوش فسوف يُحيي حفلًا غنائيًا، غدًا، في الساحل الشمالي، من تنظيم علاء شاكر للإنتاج الفني أيضًا، وسيُشاركه مؤدي المهرجانات أحمد موزة.

ومن المُقرر أنّ يحتفل حسن شاكوش، غدًا، مع جمهوره خلال الحفل، بأغنيته الجديدة «أنتي التريند» التي تعاون فيها مع عمر كمال، إذ جرى طرحها مساء أمس، عبر «يوتيوب»، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إسلام ساسو، الذي حقق معهما نجاحات واسعة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها «بنت الجيران».