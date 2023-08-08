يتطلع طلاب الثانوية العامة بجميع المحافظات، إلى معرفة موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تربية نوعية بميت غمر والمصروفات الدراسية بها، بعد اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة، إذ يجري بدء التقديم في الكلية بعد انتهاء التنسيق الخاص بالجامعات.

موعد التقديم في كلية تربية نوعية بميت غمر

ويجري التقديم بكلية تربية نوعية فرع ميت غمر، بعد انتهاء مرحلة التنسيق، والقبول في اختبارات القدرات بالأقسام المتنوعة من الكلية.

شروط قبول الطالب في كلية تربية نوعية

حددت كلية تربية نوعية بجامعة المنصورة بميت غمر في بيان، لها أنه يجري قبول الطلاب في العملية وفقًا:

- النطاق الجغرافي للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من محافظة الدقهلية، أو في مركز زفتى بمحافظة الغربية وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 432.

- الحصول علي مجموع الكلية في تنسيق الجامعات المصرية سواء لشعبة أدبي أو علمي، إذ جاء تنسيق الكلية العام الماضي لأدبي 265 درجة، 64.63%، ولعلمي 267 درجة، 65.12%.

- نجاح الطلاب في اختبارات القبول لقسم تربية موسيقية وتربية فنية ومسرح تربوي، وفقًا لرغبتهم في الانضمام لأي قسم من تلك الأقسام.

أقسام كلية التربية النوعية فرع ميت غمر

وحددت الكلية، العديد من الأقسام المتاحة أمام الطلاب للدراسة بها في الكلية، من ضمنها أقسام تتطلب إجراء اختبارات القدرات، كالآتي:

- قسم الإعلام التربوي

- قسم معلم الحاسب الآلي

- قسم العلوم التربوية والنفسية

- قسم الاقتصاد المنزلي

- قسم التربية الفنية- إجراء اختبارات القدرات

- قسم التربية الموسيقية- إجراء اختبارات قدرات

- قسم المسرح التربوي- إجراء اختبارات القدرات

- قسم تكنولوجيا التعليم

- برنامج إعداد معلم الحاسب الآلي باللغة الإنجليزية.

مصاريف الدراسة في كلية تربية نوعية فرع ميت غمر

وأوضحت جامعة المنصورة في بيان لها، أنه يجري التقديم في الكلية، بعد دفع المصاريف التي جاءت العام الماضي بـ790 جنيهًا، وتتراوح هذا العام بين 800 و1700 جنيه.

الأوراق المطلوب للتقديم في كلية تربية نوعية بميت غمر

وحددت جامعة المنصورة في بيان لها، الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية تربية نوعية بميت غمر وهي:

- أصل شهادة النجاح الأصلية

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر

- 6 صور شخصية

- صورة بطاقة شخصية للطالب

-صورة بطاقه شخصية لولي أمر الطالب

- بطاقة 6 جند من مركز الشرطة للطلاب الذكور فقط

- نموذج 2 جند للطلاب للذكور فقط

- بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق

- وصل بدفع المصاريف