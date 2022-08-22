أقسام كلية تربية نوعية 2022 بجامعة القاهرة.. تعرف عليها

تُنهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام القليلة المقبلة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية من طلاب الثانوية العامة 2022، بعد أن بدأ التسجيل للمرحلة في الخميس الماضي، ويبحث المئات من الطلاب المسجلين بالمرحلة والراغبين في الالتحاق بكليات الفنون والتخصصات التي تعتمد على المهارات الشخصية عن أقسام كلية تربية نوعية 2022 وأبرزها شيوعًا بين الكليات على مستوى الجامعات المصرية الحكومية سواء في القاهرة الكبرى أو في الأقاليم.

أقسام كلية تربية نوعية 2022 بجامعة القاهرة

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء، أقسام كلية تربية نوعية 2022 بجامعة القاهرة، والتي تعتبر أولى كليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية:

- قسم التربية الموسيقية.

- قسم الإعلام التربوي.

- قسم التربية الفنية.

- قسم العلوم التربوية والنفسية.

تنسيق الجامعات 2022

وحددت جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات عدد من الاشتراطات للقبول بأقسام كلية التربية النوعية وتتمثل في الآتي:

- ضرورة الحصول على الحد الأدنى بالكلية الذي يحدده مكتب التنسيق.

- ضرورة أن يككون الراغب في الالتحاق مجتازاً لاختبارات القدرات التي تعتبر أحد الشروط للالتحاق بأقسام التربية الفنية والتربية الموسيقية.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات من خلال معامل التنسيق الإلكتروني مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.