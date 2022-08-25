نتيجة تنسيق كلية تربية نوعية فنية الزقازيق 2022- 2030.. 6 أقسام

أظهرت نتائج تنسيق الكليات المعتمدة من وزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2022- 2023، أن الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية التربية النوعية الفنية بالزقازيق، هو مجموع 243 درجة .

الإعلان عن تنسيق كلية تربية نوعية فنية الزقازيق

وبعد الإعلان عن التنسيق يسعى الكثير من الطلاب والطالبات لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الكلية والتخصصات التي تدرس في كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق .

وتضم كلية التربية النوعية 6 أقسام وهي :

- قسم العلوم الفنية.

- قسم العلوم الموسيقية.

- قسم علوم الاقتصاد المنزلي.

- قسم الاعلام التربوي.

- قسم تكنولوجيا التعليم.

- قسم العلوم التربوية والنفسية.

ويتم تخصص الطلاب في الدراسة باحدي الشعب التالية:

- شعبة التربية الفنية.

- شعبة الاقتصاد المنزلي.

- شعبة معلم الفصل الواحد

- شعبة التعليم المجتمعي.

- شعب الاعلام التربوي.

ويتم التخصص في هذه الشعبة اعتباراً من السنة الثالثة الي:

- تخصص (صحافة واذاعة وتلفزيون)

- تخصص (مسرح مدرسي).

- شعبة تكنولوجيا التعليم :

ويتم التخصص في هذه الشعبة اعتباراً من السنة الثالثة الي:

- تخصص اعداد معلم حاسب آلي.

- تخصص تكنولوجيا التعليم.

تقديم الخدمات البحثية والتدريبية والاستشارية

ووفقا لبيان صادر عن جامعة الزقازيق فإن الكلية تسعى للإعداد الإبداعي والتنافسي لمعلم وأخصائي مراحل التعليم المختلفة، المتخصص في المجالات النوعية المختلفة وتأهيله مهنياً لتوظيف وممارسة مهاراته لمواجهة تغيرات سوق العمل.

أهداف إنشاء كليات التربية النوعية

1. إعداد المعلم النوعي لمراحل التعليم قبل الجامعي بمختلف مستويات في مجالات التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والاقتصاد المنزلي وغير ذلك من مجالات تتطلبها حاجة الخدمة التعليمية في المجتمع.

2. إعداد المتخصصين في المجالات النوعية المختلفة التي تتطلبها برامج التنمية الاجتماعية، ويتطلب ذلك عقد دورات تدريبية ذات مستويات تنموية متباينة تهيأ للمجتمع كوادر فنية في مختلف المجالات النوعية.

3. إجراء البحوث العلمية والميدانية في المجالات النوعية للكلية، وهذا الهدف يتحقق عن طريق تكوين مجموعات بحثية في كافة شعب الكلية يكون من مهامها تحديث المعلومات والخبرات وتطوير البرامج والتخصصات.