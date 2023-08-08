غلق 26 معبرا مخالفا على السكة الحديد خلال حملة في البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد، حملة مكبرة على معابر السكة الحديد بنطاق قرى المركز، وأسفرت عن غلق 26 معبرا غير شرعي ومخالف على خط السكة الحديد بقرية الساحل، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

عدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني مغلق

وأهابت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني مغلق على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات لغلق المعابر غير القانونية

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شددت على المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين والتأثير على انتظام حركة سير القطارات.