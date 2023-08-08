متى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023؟.. مصدر بـ«التعليم العالي» يُجيب

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، ينتظرها مئات من طلاب المرحلة الأولى الذين يسجلون رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني الذي انطلق السبت الماضي، ويستمر حتى غدا الأربعاء، وأوضحت وزارة التعليم العالي أنّ عدد طلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الأولى 22 ألفا و304 طلاب، والشعبة الهندسية 15 ألفا و13 طالبا، والأدبية 74 ألفا و923 طالبا.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 بعد 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات

وحول نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023، قال السيد عطا، المشرف على التنسيق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 ستكون متاحة بعد مرور 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات.

خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

يمكن لطالب الثانوية العامة بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023، أن يحصل عليها من خلال اتباع الخطوات التالية.

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني المرفق هنا.

- كتابة رقم الجلوس.

- يظهر لك على الفور الكلية والمعهد الذي تم ترشيح الطالب لها.

- طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد مع العلم أنّ بطاقة الترشيح مجرد إخطار وليست مستندا رسميا.

- النتائج ستكون متاحة على نفس موقع التنسيق الذي تم تسجيل الرغبات عليه.