هل يمكن تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني؟.. «التعليم العالي» توضح

فتحت مكاتب التنسيق بالجامعات أمس الأول، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة 2023، لتسجيل لرغباتهم للالتحاق بالكليات المفضلة والتي يؤهلهم لها مجموع الدرجات الذين حصلوا عليه.

ويدور في ذهن الطلاب الجدد الذين يؤهلون أنفسهم للالتحاق بالجامعات العديد من الأسلة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني للجامعات 2023، والتي من بينها عدد الرغبات التي يمكن تسجيل وإمكانية التعديل فيها، وهو ما توضحه «الوطن» في تقريرها التالي:

عدد الرغبات المطلوب كتابتها

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنَّ عدد الرغبات المتاح أمام الطلا بهو للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني يبلغ 75 رغبة، يرتبها الطالب حسب أولويته من الكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

تعديل الرغبات

وبشأن تعديل الرغبات أوضحت وزارة التعليم العالي، أنَّه يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل المحددة له، عدة مرات، مشيرة إلى أنَّه يتمّ تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل أجراه الطالب.

وذكرت وزارة التعليم العالي أنَّه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، لافتة إلى أنه يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد.

نصائح عند تسجيل الرغبات

ونصحت الطلاب باتباع التعليمات الآتية للضمان التنسيق بشكل صحيح:

- التأني عند كتابة الرغبات.

- كتابة كل فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

- يجب الحذر من الكيانات الوهمية.

- ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي.

تنسيق المرحلة الأولي

ويتسمر تنسيق المرحلة الأولى حتى يوم الأربعاء 9-8-2023، وهي تشمل الآتي:

- الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر، وعدد الطلاب: 22304.

- الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013.

- الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، وعدد الطلاب: 74923، وإجمالي عدد طلاب الشعب 112240.