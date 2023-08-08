ما هي نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة؟

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بمختلف مدارس القاهرة، حيث اعتمدها في وقت سابق، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بنسبة نجاح بلغت 84.9%، حيث تقدّم للامتحان 33 ألفا و374 طالبا، حضر منهم 25 ألفا و828 طالبا، نجح منهم 21 ألفا و927 طالبا، ورسب نحو 4 آلاف طالب.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 الرياضية بنسبة نجاح بلغت 90%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولي 97.9%، كما جرى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 من المدارس التابعين لها.

وبعد إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023، أكدت محافظة القاهرة، أنّها استجابت لرغبات أولياء الأمور بخفض تنسيق القبول في الثانوية العامة والنزول بدرجة الحد الأدنى للتقديم للثانوية العامة من 245 درجة إلى 235 درجة، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة، كما تمّ النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ على كثافة الفصول.

التحويلات المدرسية

وتواصل محافظة القاهرة تلقي التحويلات المدرسية من KG2 مرورا بسنوات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، ويستمر التحويل حتى منتصف أغسطس الجاري، والتحويلات تتم إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، ولا يلتفت لأي طلبات تقدم باليد، باستثناء السماح لحالات التحويل ورقي للمدارس الخاصة والفنية، وعلى الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في إجراء تحويلات مدرسية، سرعة التقديم قبل انتهاء المهلة المحددة، علما بأنّه لن يلتفت لأي طلبات تحويل بعدها، مع تحمل ولي الأمر مسؤولية إدخال البيانات ودقتها، ومتابعة نتيجة التحويلات المدرسية على الموقع الإلكتروني.