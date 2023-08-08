ضوابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة.. التزم بـ10 تعليمات

تظلمات الثانوية العامة 2023 تشغل بال الكثير من الطلاب الراغبين في إعادة تصحيح أوراق الامتحان في بعض المواد الدراسية لحصد درجات أخرى ورفع مجموعهم في الثانوية العامة للالتحاق بالكلية التي يرغبونها.

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب تقديم التظلمات منذ يوم الخميس الموافق 3 أغسطس الجاري، وحتى يوم 17 من نفس الشهر.

تظلمات الثانوية العامة 2023

تبدأ كنترولات الثانوية العامة، صباح اليوم الثلاثاء، 8 أغسطس الجاري، في استقبال الطلاب وتمكينهم للإطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بهم، ومراجعة الأسئلة جيدا وكتابة الملاحظات لفحصها قبل الدخول على تظلمات الثانوية العامة.

تظلمات الثانوية العامة 2023.. تنتهي يوم 17 أغسطس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء التقديم في تظلمات الثانوية العامة يوم 17 أغسطس الجاري، مؤكدة أن رسوم كل مادة تظلم 200 جنيه، وأعمال التصحيح تجرى بصورة منضبطة ومنتظمة دون حدوث أي أخطاء خلال أعمال التصحيح، ولكن يحق لكل طالب التظلم على نتيجته.

تعليمات مهمة للطلاب المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مهمة للطلاب، خلال تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، وهي كالتالي:

1- دفع رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 200 جنيه لكل مادة، في أي مكتب بريد أو فوري لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

2- 200 جنيه تظلمات الثانوية العامة 2023 لكل فرع من فروع مادة الرياضيات.

3- يجب على كل طاب متظلم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل المواد المراد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 فيها، على رقم إيصال الدفع: لرقم القومي - رقم الجلوس والاسم والإيميل الموحد.

4- يجب على الطالب الذي يقدم تظلمات الثانوية العامة 2023، الحضور بنفسه في الموعد والساعة المحددة له للاطلاع على كراسات إجابته لتحديد الملاحظات، ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس له الحق في التقدم للاطلاع مرة أخرى.

5- يجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب خلال الاطلاع على كراسات إجابته داخل كنترول الثانوية العامة، بعد التأكد من شخصيته بموجب بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلته بالطالب.

6- يجب على الطالب المتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، إغلاق التليفون المحمول وعدم استخدامه خلال الإطلاع على كراسات الإجابات نهائيا.

7- يجب على الطالب المتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، عدم اصطحاب معلم المادة خلال الاطلاع على كراسة إجابته، ومن يخالف ذلك يعرض المعلم للمسائلة القانونية.

8- ممنوع التدخين داخل اللجنة نهائيا خلال الإطلاع على مواد التظلم داخل كنترولات الثانوية العامة.

9- يجب على كل طالب متظلم إحضار قلم جاف أزرق عند الإطلاع على كراسة إجابته الخاصة لتدوين ملاحظاته عليها.

10- عقب الإطلاع على تظلمات الثانوية العامة 2023 يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على السؤال المتضرر منه في ورقة الملاحظات المسلمة له عند الاطلاع.