محافظة القاهرة تقدم خدمة مجانية لباحثي الماجستير والدكتوراه.. إليك التفاصيل

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة في إطار التوثيق الإلكتروني، أن المحافظة لديها مكتبة مركز المعلومات تابعة لديوان عام المحافظة بعابدين وتزودها بكل احتياجاتها من أجل المعرفة والتثقيف ولإحاطة بالمعلومات الجارية النتعلقة بالمجتمع وما يجرى في العالم من أحداث وتطورات وتقديم كل ذلك للمواطنين دون مقابل من أجل تثقيف الشعب بأنواع الثقافات المتنوعة والخبرات بما يساعد على وجود مواطن مستنير يقوم على خدمة نفسه والمجتمع.

مكتبة المحافظة

وأوضح التقرير أن مكتبة المحافظة تحتوي على الأبحاث والدراسات المختلفة عن المحافظة منها الإحصاء وعلوم الحاسب ونظم المعلومات، علم المكتبات، التنمية الإجتماعية، السكان، التاريخ ، الدين، علم النفس، الدوريات والنشرات من المصادر المختلفة، كما تحتوي مكتبة المحافظة على برامج منها برنامج لإدخال الكتب العربية والأجنبية وبرنامج لقرارات محافظ القاهرة، وبرنامج لحصر قرارات الإزالة الوجوبية للمحافظ، وبرنامج لحصرالتشريعات، وبرنامج للطراز المعمارى.

علاوة على أنه جار البدء في إعداد مكتبة إلكترونية بمكتبة إدارة التوثيق بمحافظة القاهرة وجار تصوير الكتب الموجودة بالمكتبة وتحويلها إلى كتب رقمية وبيانات الكتب المحولة منها 29 كتابا في مجال الحاسبات، 28 كتابا في مجال العلوم والمعرفة، 40 كتابا في مجال التنمية البشرية، 40 كتابا في مجال التاريخ، 27 كتابا في مجال الكتب الإسلامية، كما تعمل المكتبة على القيام بأنشطة ثقافية واجتماعية تفيد المجتمع، وإتاحة جميع مصادر المعلومات مجانا لكل من يرغب في الاطلاع.

كتاب وصف مصر

كما أعلنت عن حصول المكتبة على النسخة الأصلية من كتاب وصف مصر الحملة الفرنسية، كما تتيح للطلاب والباحثين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحوث الاضطلاع على ما تقدمه مكتبة مركز المعلومات للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد في إنجاز مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه، طبقا للمنشور الدوري رقم 3 لسنة 2006.