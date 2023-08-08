ضبط أدوية مهربة مجهولة المصدر بـ4 ملايين جنيه في القاهرة

كثّفت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، حملاتها التفتيشية الموسعة على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث جرى المرور على نحو 8 آلاف من الصيدليات العامة، والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية، وشركات توزيع، وتنوعت المخالفات بين غش تجاري، وأدوية مهربة، أو غير مسجلة، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة دون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.

ضبط موقع تصنيع غير مرخص في القاهرة

وأوضحت هيئة الدواء في بيان عنها، أنّه جرى ضبط 55 موقعا غير مرخص، بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة الدواء المصرية، وأبرزها ضبط موقع تصنيع غير مرخص بنطاق محافظة القاهرة للأدوية مجهولة المصدر غير المسجلة، وضبط كمية من المواد الخام مجهولة المصدر دون فواتير وماكينات ومواد تعبئة وتغليف، وضبط 17 مخزن أدوية غير مرخص، واتخذت جميع الإجراءات القانونية، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، وتحريز المضبوطات المخالفة، وجاء إجمالي قيمة المضبوطات بنحو 4 ملايين جنيه.

وبحسب البيان، شهدت الحملات إعلام وإطلاع الموجودين بالمؤسسات التي تم المرور عليها، بالمنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية، ومراجعة تطبيق قواعد التخزين الجيد التي تضمن إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال، إضافة إلى مراجعة التوزيع العادل للأدوية من شركات التوزيع للصيدليات.

مخالفات بخصوص تداول الأدوية

وناشدت هيئة الدواء المصرية، الصيادلة والمواطنين، التواصل مع الهيئة عبر سبل التواصل المختلفة، حال وجود مخالفات بشأن تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301، أو موقع الهيئة الرسمي، الموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، ومتابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.