ضبط متهم بالكسب غير المشروع في دمياط

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على شخص مقيم بمحافظة دمياط، بتهمة الكسب غير المشروع في مليوني جنيه، عن طريق تعاقده مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة.

واستطاع المتهم من تكوين ثروة وذويه بطريقة غير مشروعة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدة سكنية تأسيس شركة، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

أفعال الكسب غير المشروع

قدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المذكور بمليوني جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.