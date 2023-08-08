ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي و7 آلاف لتر مواد بترولية في حملات بالمنوفية 

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية بشارع الشوربجي بمنوف، قبل بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح كما تم ضبط محطة تموين سيارات بناحية دبركي بمركز منوف، لعدم الانتظام في تدوين المواد البترولية في سجل 21 بترول، والتلاعب في كمية قدرها 7 آلاف و300 لتر مواد بترولية بقصد الاستيلاء على المال العام.

جاء ذلك، خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، على عدد من المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز، لإحكام الرقابة على المنظومة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

أهم الضبطيات خلال الحملات التموينية في المنوفية

وأشار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إلى أنه خلال تلك الحملات، جرى تحرير 199 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوع ما بين 87 محضر مخالفات مخابز و112 محضر أسواق، لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكداً مواصلة اللجان التفتيشية جهودها في تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين.

محافظ المنوفية يشدد على التنسيق بين جميع الجهات

ومن جهته، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات التجارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.