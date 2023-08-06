ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية اعتماد تنسيق الدبلومات المرحلة الثانية 2023 في القاهرة وجميع المحافظات عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى، حتى يتمكن الطلاب من اختيار المدرسة الفنية المناسبة لكلا منهم، حيث تسعى المحافظات إلى تحديد تنسيق الدبلومات المرحلة الثانية 2023 في القاهرة وجميع المحافظات المدارس الثانوية الفنية التجارية والصناعية والزراعية والفندقية بنظام 5 سنوات و3 سنوات فلكل منها تنسيق مختلف عن الآخر.

تنسيق الدبلومات المرحلة الثانية 2023 في القاهرة وجميع المحافظات

تنسيق الدبلومات المرحلة الثانية 2023 في القاهرة وجميع المحافظات، جرى اعتماده بمديريات تربية وتعليم بينها الشرقية والإسماعيلية وإسكندرية بينما مازال بانتظار إعلانها ببعض المحافظات بينها سوهاج والمنيا وأسوان، حيث يعتمد التنسيق من محافظ الإقليم.

تنسيق الدبلومات المرحلة الثانية 2023

تنشر «الوطن»، وفقا لمديريات التربية والتعليم المختلفة تنسيق الدبلومات المرحلة الثانية 2023 في القاهرة وجميع المحافظات فى إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها كالتالي،

تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية تنسيق المرحلة الثانية للتعليم الفني 2023، حيث تم النزول بمعدل 5 درجات للطلاب للناجحين في الشهادة الإعدادية لكل أقسام التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري، فكانت المدارس الزراعية 215 بدلا من 220، والمدارس والصناعية 225 بدلا من 230 والتجاري 205 بدلا من 210.

تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة الإسماعيلية

قال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، فى بيان له أنه إنه جرى تخفيض تنسيق الدبلومات الفنية بالمرحلة الثانية للمدارس المختلفة من 210 حتى 190.

تنسيق المرحلة الثانية بالإسكندرية

أوضح الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق بالدبلومات الفنية كالتالى، المدارس الفنية 205، والمدارس الصناعية 195 درجة، والمدارس النسيجية 183.

تنسيق المرحلة الثانية بالمحافظات

بينما تنتظر محافظة القاهرة وباقي المحافظات إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.