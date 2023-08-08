«إكسترا نيوز»: الانتهاء من تجهيز حفل مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو في العلمين

انتهت اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة من تجهيز حفل مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو المقرر إقامته في منطقة North Square، بحسب ما رصده الإعلامي رامي الحلواني، موفد قناة إكسترا نيوز، مؤكدا: «مسرح عرض الأزياء شبه انتهى، تقريبا سيكون للفنان رامي عياش فقرة في عرض الأزياء».

حفل غنائي للفنان بهاء سلطان

وأضاف خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد حفلا غنائيا للفنان بهاء سلطان وكارول سماحة يوم الخميس الموافق 10 أغسطس، بجانب حفل الموسيقار عمر خيرت، داعيا جميع المواطنين بالمشاركة وحضور فعاليات وأنشطة المهرجان من خلال موقع «تذكرتي».

إقبال كبير على مدينة العلمين

وتابع: «إقبال كبير على مدينة العلمين الجديدة، ولكن ليس هناك تكدسات وازحادم»، مشيرا إلى أن سباق التراثيلون سينطلق من يوم 11 أغسطس، والذي عبارة عن رياضة تجمع بين 3 ألعاب هي: الجري وركوب الدراجات والسباحة، مؤكدا وجود مشاركة كبيرة من قبل الشباب.

وأشار إلى أن الـ«O MALL» بمدينة العلمين الجديدة يضم مقاهي ومحلات ملابس ومتاجر عالمية وكل ما يحتاجه المواطنين، موضحا أن هناك أكثر من شاطئ متواجد بساحل العلمين الجديدة، يأتي ذلك علاوة على مجانية الممشى السياحي.