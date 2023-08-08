كشف الشيخ سلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، تفاصيل انطلاق مهرجان العلمين الثالث للهجن بمشاركة 900 متسابق، برعاية ودعم من الاتحاد الإماراتي للهجن، لافتًا إلى أن هذا السباق يربط مصر بدول مجلس التعاون الخليجي ارتباطًا جيدًا.

مشاركة مميزة من مختلف المحافظات

وأضافت «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، أن المهرجان يشهد مشاركة متنافسين من محافظات عدة أبرزها مطروح وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والوادي الجديد والشرقية والأقصر والأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج.

إحياء التراث البدوي

وأشار رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، إلى أن المهرجان يعمل على إحياء التراث البدوي في القبائل وزيادة نسبة المشاركين في رياضة الهجن، التي تحظى بجمهور كبير على مستوى مصر والوطن العربي، موضحًا أن هناك 32 مركز أول في هذا السباق، وهناك تقدم وازدهار في رياضة الهجن.

وأوضح، أن مهرجان العلمين عالمي ومتعدد الفعاليات، مشيرًا إلى أن مهرجان الهجن جزء من هذا المهرجان، كما أن عشاق هذه الرياضة بالآلاف في مصر.