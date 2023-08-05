متى عودة المعلمين للعام الدراسي 1445 بالسعودية؟ .. وزارة التعليم بالمملكة تجيب

متى عودة المعلمين للعام الدراسي 1445 بالسعودية؟

تساؤل يشغل الكثير من المقيمين في المملكة العربية، قبل بدأ العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه خلال أسبوعين، خاصة أن موعد عمل المعلمين والإداريين يسبق عودة الطلاب، وهو ما كشفت عنه وزارة التعليم بالسعودية.

وفي التقرير التالي، تجيب «الوطن» على تساؤل متى عودة المعلمين للعام الدراسي 1445 بالسعودية؟ وفق الجدول الزمني الذي أعلنت عنه وزارة التعليم بالمملكة، بالإضافة إلى التقويم الدراسي للطلاب.

متى عودة المعلمين للعام الدراسي 1445 بالسعودية؟

تكون عودة المعلمين للعام الدراسي قبيل عودة الطلاب بنحو أسبوع، وكشفت وزارة التعليم بالسعودية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن موعد عودة المعلمين والإداريين للمدارس، هو 26 محرم الذي يوافق 13 أغسطس 2023، أي أنه يفصلنا نحو أسبوع واحد فقط عن عودتهم للعمل.

وأضافت الوزارة أن تاريخ بداية العام الدراسي بالسعودية، سيكون يوم 4 صفر 1445 الذي يوافق 20 أغسطس الجاري.

جدول التقويم الدراسي 1445 في السعودية

يختلف العام الدراسي في المملكة عن بعض الدول، إذ يتكون من 3 فصول دراسية يتخللها نحو 10 عطلات رسمية متنوعة للطلاب، وجاء الجدول الزمني للعام الدراسي كالآتي:

- يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 4 صفر 1445، ويوافق 20 أغسطس 2023، وينتهي يوم الخميس 2 جمادى الأول 1445، الموافق 16 سبتمبر 2023.

- يعود الطلاب لبداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 12 جمادى الأول 1445، ويوافق 26 سبتمبر 2023، وتكون نهايته يوم الخميس 12 رجب 1445، ويوافق 22 فبراير 2024.

- يبدأ آخر فصل دراسي في المملكة يوم الأحد 22 رجب 1445، ويوافق 3 مارس 2024، وينتهي يوم الاثنين 4 ذي الحجة 1445، الموافق 10 يونيو 2024.