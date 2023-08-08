«مصايف الإسكندرية»: 400 ألف جنيه غرامات على مستأجري 41 شاطئا مخالفا

وقعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية غرامات بقيمة 400 ألف جنيه، على مستأجري 41 شاطئا مخالفا، خلال الحملات الرقابية عليها منذ بداية موسم الصيف، حسب بيان الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة، أشار فيه إلى أن الحملات استهدفت التأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

41 شاطئا مخالفا في الإسكندرية

وأوضح رئيس مصايف الإسكندرية أن الحملات أسفرت عن تحرير مخالفات ضد مستأجري 41 شاطئا، بينها 24 شاطئا مخالفا في القطاع الشرقي، و17 شاطئا في القطاع الغربي، وتنوعت بين فرض إكراميات، وعدم وجود منقذين، وعدم نظافة الشواطئ، وإقامة حفلات دون تصريح.

أرقام شكاوي مصايف الإسكندرية

ونشرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أرقاما لاستقبال الشكاوي والاستفسارات من المواطنين، وهي «01270746490، و01289252668، و01119555946، و01501297888»، أو عبر الصفحة الرسمية للإدارة، أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة.