«صوتك مسموع»: تلقينا 685 ألف شكوى.. ونجحنا في حل 97.4% منها

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا عن جهود مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر يوليو الماضي، حيث تلقت المبادرة منذ انطلاقها في 2018 حتى يوليو الماضي، أكثر من 685 ألف رسالة، تضمنت 116 ألف شكوى، وتم حل 113.4 ألف شكوى بنسبة 97,4%، وجار حل 2672 شكوى.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية التواصل بصورة سريعة ومستمرة مع المواطنين لرصد وتلقي الشكاوي والمشكلات عبر وسائل التواصل المعلنة بالوزارة والمحافظات، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين عن أداء الإدارة المحلية في مختلف المحافظات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية للوقوف على الشكاوى والمشكلات التي يعانون منها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالإستجابة السريعة لحلها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وأوضح التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أنّ مبادرة صوتك مسموع تلقت خلال شهر يوليو 2023، أكثر من 14.8 الف رسالة منها 1453 شكاوى تم الرد على 1148 شكوى منها بنسبة79%، وجار حل 305 شكوى.

وقال اللواء هشام آمنة، إنّ مبادرة صوتك مسموع ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، موضحا أنّ الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يوليو تضمنت 5 محاور، وهي الإشغالات وعددها 620 شكوى، والقمامة 558 شكوى، ومخالفات البناء 109 شكاوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 59 شكوى، إضافة إلى 107 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم، مؤكدًا أنّ متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم في المحافظات، أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى تعدد وتنوع قنوات التواصل مع المبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم، بما يلبي فرص الاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم، حيث تلقت المبادرة خلال شهر يوليو 11.7 ألف رسالة عن طريق واتساب تضمنت 1311 شكوى تم حل 1030 شكوى منها بنسبة 78.7% وجار حل 281 شكوى، كما تلقت الصفحة الرسمية لفيس بوك 3110 رسالة من المواطنين تضمنت 142 شكاوى تم حل 118 شكوى منها بنسبة 83.1%، وجار حل 24 شكوى، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 85.9 ألف متابع، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 118 اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

ووجّه اللواء هشام آمنة، العاملين في مبادرة صوتك مسموع في الوزارة، والمحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين في جميع المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أنّ المبادرة هي المنصة الدائمة للوزارة لتلقي الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المعنية، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية في الاستجابة للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية، على فرق العمل المتصلة بالمبادرة، والقيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين، بفحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة، والاستجابة السريعة المباشرة لها والرد عليها وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

وطالب اللواء هشام آمنة، المواطنين، بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم إلى المبادرة عبر قنوات التواصل بما يعمل على التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل عليه المبادرة، موضحا أنّه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم واتساب (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة.