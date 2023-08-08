2.5 مليون جنيه إيرادات الأفلام المصرية في 24 ساعة.. وهنيدي في الصدارة

تمر إيرادات السينما المصرية بحالة من الثبات بعد أيام من التراجع، وسجلت الإيرادات عن أمس الاثنين 2 مليون و588 ألف جنيه، وذلك عن إجمالي إيرادات الـ7 أفلام المعروضة في السينمات حاليًا، وفقًا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يحافظ فيلم «مرعي البريمو» بطولة الفنان محمد هنيدي على صدارة شباك الإيرادات اليومية بالرغم من التراجع النسبي في الإيرادات، محققًا 866 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، والذي سجل 649 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم «بيت الروبي» الذي جاء في المركز الثالث لـ455 ألف جنيه.

أحمد فهمي يقترب من أمير كرارة بفارق 4 آلاف جنيه.. ومحمود حميدة في المركز الأخير

وحقق فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة إيرادات تقدر بـ235 ألف جنيه، ليأتي في المركز الرابع، بينما يقترب فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي بـ231 ألف جنيه، وفي المركز الخامس جاء فيلم «تاج» بطولة تامر حسني بـ124 ألف جنيه، ومازال فيلم «مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة في المركز الأخير بـ25 ألف جنيه.