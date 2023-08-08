نائب محافظ البحيرة: تمويل 33 ألف مشروع للشباب بقيمة 3 مليارات جنيه

شهد مبادرة «مشروعك» لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في محافظة البحيرة، إذ بلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ انطلاق المبادرة، 3 مليارات و202 مليون و800 ألف جنيه، وذلك لتمويل 33 ألفا و287 مشروعًا استثماريًا متنوعًا تجاري وصناعي وزراعي وخدمي، وتوفير 93 ألفا و203 فرص عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة، إذ أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن ذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المشروعات.

توفير فرص عمل في البحيرة

وأوضحت أن مبادرة مشروعك لها دورا محوريا في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، التي تستهدف العمل على تعزيز الدور المهم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

ومن جهته، أشار أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ«مشروعك»، إلى أنّ إجمالي حجم القروض الممنوحة خلال شهر يوليو، بلغت 7 ملايين و281 ألف جنيه، وذلك لتمويل 29 مشروعاً استثمارياً متنوعاً.

حجم إسهامات «مشروعك» في البحيرة

وأوضح أن«مشروعك» ساهمت في توفير 82 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة، إذ تهدف المبادرة إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع، الذي يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى مليوني جنيه.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مع الالتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري.