«مين قالك هتخسر؟».. نصائح لاختيار مشروعك الأفضل: «المكان ورأس المال هما الأصل»

يبحث كثير من المواطنين عن الوسائل التي تساعدهم في تنفيذ مشروعات ناجحة، يمكن أن تحقق لهم أرباحاً من خلال استثمار أموالهم، ويمثل اختيار المشروع أهمية كبيرة في نجاح الاستثمار، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، مجموعة من النصائح لاختيار المشروع الأفضل، من أجل الاستثمار الناجح والحصول على أرباح مضمونة، وذلك حسب المكان المناسب ورأس المال.

قال الخبير الاقتصادي، حسام عيد، إن اختيار المشروع الاستثماري يجب أن يرتكز على مجموعة من العوامل التي تساهم في نجاح المشروع والاستثمار، وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن من أهم هذه العوامل، هو رأس المال، ومكان المشروع، بالإضافة إلى دراسة السوق، وخطة التسويق، إضافة إلى خطة التطوير.

1- رأس المال

رأس المال هو أساس الاستثمار، فلا يمكن الاستثمار بدون رأس مال، ومن هنا تظهر أهمية رأس المال في الاستثمار للحصول على أرباح.

2- مكان المشروع

من الضروري، أن يكون مكان المشروع في موقع مميز، فيجب اختيار مكان المشروع بدقة حتى يتم الوصول إلى المستهلك بسهولة.

4- دراسة السوق

من الضروري دراسة السوق بشكل جيد، قبل البدء في الاستثمار والدخول في مشروع معين، فمن خلال دراسة السوق تستطيع أن تحدد متطلبات الاستثمار في المجال الذي تنوي الاستثمار به.

5- الخطة التسويقية

المنتج يبيع نفسه، هذه مقولة مشهورة في الاستثمار، ولكن لا غنى عن الخطة التسويقية التي تضمن انتشار المنتج، ووصوله إلى شريحة أكبر من المستهلكين.