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ضبط 1200 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
01:55 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
دقيق

دقيق

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 1200 كيلو دقيق بلدي مدعم محمل على سيارة قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق مركز أبو كبير، برئاسة محمد سليمان ومفتشي الإدارة. 

وتمكنت إدارة تموين أبوكبير من التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع، والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

 

 

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بقلم نظيمة البحرواي