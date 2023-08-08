محافظ قنا: حريصون على التعاون مع كل الشركاء التنمويين في مختلف المجالات

استعرض اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حجم الإنجازات التي شهدتها المحافظة على مدار الأعوام الماضية ضمن مبادرة حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك خلال لقائه وفد كلية لاهوت مجمع المثال المسيحي بالشراكة مع كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر.

وأضاف المحافظ أنه حريص على التعاون مع كل الشركاء التنمويين في مختلف المجالات، والعمل من خلال فريق متكامل تتضافر داخل مكوناته كل الجهود لتحقيق نقلة تنموية حقيقية على أرض المحافظة، تنفيذاً لتكليفات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن الشعب المصري نسيج واحد يعتز بالروابط القوية والسماحة الدينية التي تميزه، وأن مصر بلد الأنبياء والرسالات.

ومن جهة أخرى، أشاد الوفد بالمشروعات التنموية العملاقة علي أرض المحافظة والمنفذة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك مشروعات مبادرة حياة كريمة التي ستنهض بالريف المصري بشكل كامل.