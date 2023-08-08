مصرع شخص سقط من الدور الرابع بمنزله في قنا

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم، إثر سقوطه من الطابق الرابع داخل منزله بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شخص في قوص

تلقى اللواء مصطفى درة، مساعد مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص عمره 45 عامًا، إثر سقوطه من الطابق الرابع في منزله بمدينة قوص.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين أنّ الشخص المتوفي يدعى «أحمد طه»، وتوفي إثر سقوطه من الطابق الرابع، ونقلت سيارة تابعة للمرفق، الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة

وجرى تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، التي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.