أوضحت وزارة التعليم العالي طرق التعرف على نتيجة الترشح للجامعات والمعاهد 2023، وذلك تزامنا مع استمرار تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد لمختلف الشعب «العلمية والأدبية»، مشيرة إلى استمرار عملية تنسيق المرحلة الأولى حتى غدا الخميس الموافق 9 أغسطس 2023.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد غلق موقع التنسيق بـ72 ساعة

وأشارت التعليم العالي إلى أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ستعلن بعد غلق موقع التنسيق بـ72 ساعة، وفق ما أكده السيد عطا، المشرف على التنسيق في تصريحات لـ«الوطن»، موضحة طرق التعرف على نتيجة الترشح للجامعات والمعاهد 2023 كالتالي:

- الدخول على موقع التنسيق المرفق هنا.

- إدخال رقم جلوسك .

- على الفور يظهر لك على الموقع الكلية أوالمعهد الذى رشحت له.

- يمكنك طباعة بطاقة الترشيح من الموقع .

- تستخدم بطاقة الترشيح لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد .

بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستندا رسميا

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على موقع التنسيق الإلكترونى، إلى أن بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستندا رسميا، لافتة إلى أن النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قمت بتقديم رغباتك عليه.