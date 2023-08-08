مراسلة قناة «DMC»: مدينة العلمين الجديدة تستعد لحفل كبير الخميس المقبل

رصدت سالي طراد، مراسلة قناة «DMC» آخر التطورات والتفاصيل الخاصة بمهرجان العلمين الجديدة إذ من المقرر أن يشهد العديد من الأنشطة المتنوعة سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «DMC»، أن مدينة العلمين الجديدة تستعد لحفل كبير يوم الخميس المقبل، إذ يجمع كلا من الفنانيين بهاء سلطان وكارول سماحة في منطقة الأرينا التي تعد من أكبر المسارح، والذي يستوعب أكثر من 20 ألفا من الجماهير، متابعة أنه في نفس ذات اليوم سيكون هناك حفلا للموسيقار عمر خيرت بالمنطقة الشاطئية.

حفل الموسيقار عمر خيرت

وتابعت: «حفل الموسيقار عمر خيرت سيكون داخل خيمة ذكية مغلقة ومجهزة لاستقبال حوالي 2000 شخص بوجود المقاعد»، مشيرة إلى أن يوم الخميس المقبل يشهد أيضا فعاليات رياضية كسباق التراثيلون الذي يضم 3 رياضات هي الجري والسباحة وركوب الدراجات.

حفلات فنية بالعلمين الجمعة المقبلة

وأشارت إلى أنه من المقرر إقامة حفلا للفنان رضا البحراوي وآخر لفرقة مسار إجباري والفنان مسلم يوم الجمعة المقبلة، متوقعة إقبال الجمهور بشكل ضخم للغاية على ذلك اليوم من كل دول الوطن العربي ومصر.