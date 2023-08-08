«القناة الأولى»: عروض مختلفة لفرق الأندر جراوند في مدينة العلمين الجديدة

قال كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، إنّ حالة الطقس في مدينة العلمين بها نسمة هواء جميلة جدا في الفترة الحالية، كما أن الشمس ليست حارقة رغم حرارة الأجواء في معظم أنحاء الجمهورية.

أجواء مشجعة في العلمين الجديدة

وأضاف «بيبرس»، في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، أن الأجواء مشجعة جدا لمن يحب قضاء وقته في العلمين الجديدة، سواء في البحر أو الحفلات التي يتم تنظيمها ليلا.

الكورنيش منسق ومنمق بدرجة رائعة

وأشار إلى أن الكورنيش منسق ومنمق بدرجة رائعة حتى يمكن للأطفال التحرك بالعجل والباتيناج، وبشكل عام، فإن الرؤية كانت رائعة مساء أمس الإثنين، والناس موجودون في البحر ويستمتعون بأوقاتهم.

وأكد مراسل التلفزيون المصري، أن مدينة العلمين الجديدة تشهد مسرحا للعروض المختلفة لفرق الأندر جراوند في أوقات مختلفة على مدار الأسبوع، لافتا إلى أن النشاطات الرياضية ستتنوع على مدار الأسبوعين المقبلين مثل بطولة كرة الطائرة الشاطئية وسباق الترايثلون.