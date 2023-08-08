8 إجراءات لحماية الأجهزة الكهربائية من ارتفاع الحرارة

وجّه اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، عددًا من النصائح للحفاظ على سلامة المواطنين وأسرهم ومنازلهم، للحفاظ على الأجهزة الكهربائية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي طال عددا كبيرا من دول العالم، وبينها مصر.

نصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية من ارتفاع درجات الحرارة

1- تأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائي قبل تشغيله.

2- اقطع التيار الكهربائي عن الأجهزة أثناء الأعمال المنزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- لا تمرر أسلاك الكهرباء فوق أو قرب من المصادر الحرارية كالمدافئ.

4- لا تترك الأجهزة الكهربائية تعمل لفترة طويلة دون رقابة.

5- افصل التيار عن الأجهزة الكهربائية إذا لم تكن بحاجة لاستخدامها.

6- افصل التيار الكهربائي عن الأجهزة حال الاشتباه بوجود تسريب غاز.

7- إجراء الصيانة الدورية أو تجديدات إضافية لشبكة الكهرباء بمعرفة فني متخصص.

8- احذر تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.