نصائح لحماية أسرتك من أخطار الكهرباء في المنزل.. منها تركيب أنظمة إنذار

قدمت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من النصائح يجب أن يتبعها المواطنون لحماية أنفسهم وأفراد أسرهم خلال التعامل مع الكهرباء داخل المنزل.

تركيب أنظمة الإنذار من الحريق

أكدت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، أنه لابد من الحرص على عدم تعرض المصابيح للكسر عند تركيبها أو تغييرها حتى لا يتناثر الغبار الضار منها إضافة إلى تركيب أنظمة الإنذار من الحريق والتي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عند حد معين أو عند استشعارها بوجود دخان.‪

‬اختيار السُمك الصحيح للإسلاك الملائم للتيار الكهربائي المار بها

وتابعت، أنه لابد من الحرص على استخدام غطاء بلاستيكي للمخارج الكهربائية غير المستعملة كوسيلة لحماية الأطفال من العبث بها إضافة إلى أنه يجب اختيار السُمك الصحيح للإسلاك الملائم للتيار الكهربائي المار بها ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والاختبار الدوري عليها.

استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة

وأشارت إلى أن تحميل الأسلاك فوق قدرتها المصممة لها قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها وانصهار عازلها وتتسبب في نشوب حرائق ‪ مطالبة المواطنين بعدم ثني سلك التوصيل الكهربي لأنه يؤدي إلى قطع داخلي بالأسلاك وأ‪ بعاد التوصيلات الكهربائية عن أماكن السير عن متناول الأطفال.

وطالبت بتجنب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران ‪ وآخرها استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق مما قد يتسبب في حدوث صعق كهربائي.