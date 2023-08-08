تعرف على التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القاهرة والجيزة

يتطلع طلاب الثانوية العامة في المحافظات، إلى معرفة التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القاهرة والجيزة، بعد تحديد المجلس الأعلى للجامعات، التوزيع الجغرافي والجامعات المتاحة سواء في المجموعة «أ» أو «ب»، بما يسهل عليهم اختيار الكلية التي تناسبهم وفق التخصص والمكان.

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القاهرة والجيزة

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، أنه جرى تحديد التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القاهرة والجيزة، كالآتي:

- المجموعة أ جميع مراكز وأقسام التابعة للقاهرة والجيزة: جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة حلوان

- مجموعة ب: جامعة بنها، وجامعة الفيوم، وجامعة المنوفية

تسجيل الرغبات بمكتب التنسيق للجامعات

وأوضح المجلس، التوزيع الجغرافي والقواعد الخاصة به من أجل تسهيل عملية تسجيل التنسيق لطلاب الثانوية العامة، واختيار الكليات في التنسيق، وفقًا للتوزيع الجغرافي الخاص بكل محافظة.

وجاءت قواعد التوزيع الجغرافي، بعد مد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يوم إضافي، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس المقبل.

وجرى تجهيز المعامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، لمساعدة طلاب الثانوية العامة في عملية التنسيق الإلكتروني منذ التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، طوال فترة التنسيق التي تستمر حتى 10 أغسطس الجاري.