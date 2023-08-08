التوزيع الجغرافي للكليات 2023 بمحافظة الشرقية.. يضم مجموعتين

يود الطلاب الجدد الراغبون في الالتحاق بالكليات في العام الدراسي 2023-2024، معرفة التوزيع الجغرافي للكليات 2023 بمحافظة الشرقية، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعلومات كافة التي يرغب في معرفتها الطلاب قبل بدء الدراسة، وأنّ الدولة تسعى لتقليل الاغتراب من خلال وضع قواعد التوزيع الجغرافي.

وتستعرض «الوطن» معلومات حول التوزيع الجغرافي للكليات 2023 بمحافظة الشرقية والأماكن والمدن المتاحة وفق ما أعلنته الوزارة، إذ أعلن المجلس الأعلى للجامعات والإدارة العامة لشؤون الطلاب، جداول التوزيع الجغرافي وفقًا للمحافظات والإدارات التعليمية التابعة للمراكز، والاختيارات المتاحة للطالب من الجامعات المصرية للعام الدراسي 2022-2023.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات، التوزيع الجغرافي للكليات 2023 بمحافظة الشرقية، وفقًا لمحل عنوان مدرسة الطالب طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها كالتالي:

التوزيع الجغرافي لكليات 2023 لإدارات الشرقية

جاءت الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الشرقية باستثناء مدينة العاشر من رمضان للمجموعة أ، وفقًا للتوزيع الجغرافي يمكن للطلاب الالتحاق بجامعة الزقازيق، بينما أتاح المجلس الأعلى للجامعات، للمجموعة ب جامعات بنها، قناة السويس، المنصورة وبور سعيد.

كليات التوزيع الجغرافي 2023 لطلاب العاشر

بينما جرى تحديد التوزيع الجغرافي لكليات 2023، وفقا لعنوان الطلاب ومدارسهم بمدينة العاشر من رمضان، فتم تحديد جامعتي الزقازيق وعين شمس للمجموعة أ، وجامعات بنها، بور سعيد، قناة السويس وجامعة السويس للطلاب من المجموعة ب.

تقليل الاغتراب أبرز أهداف التوزيع الجغرافي للكليات

ولعل أبرز أهداف الدولة حول التوزيع الجغرافي للكليات، هو تقليل الاغتراب والعمل على راحة الطلاب، بأن يلتحق كل طالب بالكلية الأقرب إلى محيط سكنه، بما يحدده المجلس الأعلى للجامعات وشؤون التعليم للطلاب.