السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في الحشيش بالعجوزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بدائرة قسم شرطة العجوزة، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 19702 لسنة 2022 جنايات العجوزة، قيام المتهم «مصطفى، 38 عامًا»، في 24/10/2022 بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، أنّ المتهم حاز وأحرز المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

بلاغ لقسم شرطة العجوزة

وتلقى قسم شرطة العجوزة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بأنّ المتهم بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش»، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ جرى القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الحشيش، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي.