حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة في الجمالية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من إحدى السيدات بمنطقة الجمالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة الجمالية بالقاهرة، قام رجال الشرطة بالقبض على أحد الأشخاص في منطقة الجمالية لقيامه بعرض مجموعة من المشغولات الذهبية، مجهولين المصدر، على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وعقب مواجهة المتهم بالأدلة والتحريات التي تثبت ارتكابه الواقعة، اعترف بسرقتها من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول بأسلوب «المغافلة»، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة جريمة السرقة

وحول عقوبة جريمة السرقة، قال محمد عبدالحميد الصادق المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».