القبض على 4 أشخاص متهمين بالتنقيب على الآثار في كرداسة

ألقت مباحث كرداسة القبض على 4 أشخاص قاموا بحفر حفرة كبيرة في شقة أرضي، للتنقيب على الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء احمد الوتيدي نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود حفر داخل منزل بقرية ناهيا للتنقيب على الآثار، على الفور انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة إلى مكان الواقعة.

حفرة على عمق 8 أمتار داخل المنزل

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع 3 أشخاص المبلغين، وأفادوا بأن أحد الجيران يقوم بالحفر داخل منزله للتنقيب على الآثار، وجرى معاينة المنزل ووجد حفرة على عمق 8 أمتار، وبسؤال صاحب المنزل أفاد بأن المبلغين شركاء له في الحفر ووقع خلاف بينهما بسبب عدم جدية الأمر وعدم توصلهم إلى شيئ وقيامهم بتخوينهم لبعض فقاموا بالإبلاغ عنه، وألقي القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.