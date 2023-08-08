«السياحة» تُقر تعويضات مبدئية لحجاج المستوى الاقتصادي.. تصل لـ1200 ريال

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ غرفة شركات السياحة قررت صرف تعويض مبدئي لكل حجاج السياحة لهذا العام، وعددهم 16 ألف حاج، لوجود قصور في الخدمة المقدمة لهم في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

تعويض مبدئي لكل حاج 818 جنيهًا

وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أنّ كل حاج من حجاج المستوى الاقتصادي «البري والاقتصادي طيران» وعددهم 12 ألف حاج سيحصلون على تعويض مبدئي موحد عن نقص الخدمات في مخيمات منى، يبلغ نحو 818 جنيهًا أي ما يعادل 100 ريال سعودي، كما يُصرف تعويض مبدئي لكل حاج من حجاج مستوى الـ5 نجوم، يبلغ نحو 1200 ريال سعودي، لـ4 آلاف حاج.

إضافة تعويضات نقص الخدمات

وأشار إلى أنّ مبالغ التعويض الحالية مبدئية إذ يتم حاليًا تقدير قيمة الخدمات التي لم يتحصل عليها كل حاج من حجاج السياحة، والتي تختلف من حاج إلى آخر، وإضافتها إلى 100 ريال مُخصصة لحجاج المستوى الاقتصادى أو لـ1200 ريال المقررة لكل حاج من حجاج الـ5 نجوم.

وأكد أنّ الحجاج الذين لهم مبالغ تعويض إضافية جراء نقص وسوء الخدمات سيتم إضافتها لمبلغ التعويض المبدئي لتُصرف مرة واحدة للحجاج من بنك مصر كل حاج على حدة، فور انتهاء الغرفة من إحصاء المبالغ المستحقة لكل حاج، وفقًا لقيمة كل خدمة لم تؤد له، موضحًا أنّ الحجاج سيتحصلون على تلك المبالغ من البنك بموجب أصل بطاقة الرقم القومي.