إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم «حسن المصري» بطولة أحمد حاتم

أطلقت شركة أفلام مصر العالمية، الإعلان التشويقي لفيلم «حسن المصري» المقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائية، وجمع الإعلان التشويقي بين الدراما والأكشن، ليكشف عن انفجار سيارة، وإصابة حسن المصري، في أذنه، بجانب مشاهد درامية يشوبها الغموض حول علاقته بشخصيات الفيلم.

فيلم «حسن المصري» بطولة أحمد حاتم

ويتتبع فيلم «حسن المصري» قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

أبطال فيلم «حسن المصري»

ويقوم ببطولة فيلم «حسن المصري» أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم وفريال يوسف، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.