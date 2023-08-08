التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القاهرة والمحافظات..اعرفه قبل التنسيق

أعلنت الإدارة العامة لشئون الطلاب التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي، التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القاهرة والمحافظات، الذي حدد جداول التوزيع الجغرافي مقسما وفقًا للمحافظات والمراكز والإدارات التعليمية التابعة للمراكز، والاختيارات المتاحة لطلاب الثانوية العامة من الجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2023/2024، إذ حدد لكل طالب طريقة تنظيم الرغبات، في حال اختيار جامعة بالمحافظة التي يقيم بها أو اختيار محافظة أخرى.

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القاهرة والمحافظات

وحدد المجلس الأعلى للجامعات، في بيان له، التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في القاهرة والمحافظات، ووضع «المجموعة أ» وهي الجامعات المتاحة لطالب الثانوية العامة اختيارها كرغبة أول بالنسبة له، و«المجموعة ب» هي الجامعات الأقرب له ثم تأتي بعد ذلك «المجموعة ج» وهي اختيار باقي الكليات في أي محافظة أخرى بعيدة عن إقامة الطالب.

ووضعت جداول التوزيع الجغرافي مقسمة وفقا للقاهرة والمحافظات والمراكز والإدارات التعليمية التابعة للمراكز والاختيارات المتاحة لطلاب الثانوية العامة من الجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2023/2024، وفقا لما يلي:

التوزيع الجغرافي لمحافظتي القاهرة والجيزة

جميع المراكز والأقسام التابعة للقاهرة والجيزة «المجموعة أ»: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة جلوان، و«المجموعة ب» جامعة بنها، جامعة الفيوم، جامعة المنوفية

التوزيع الجغرافي لمحافظة القليوبية

- الطلاب سكان مراكز «بنها- طوخ- قها- كفر شكر»، وتكون «المجموعة أ» لهم هي: جامعة بنها، أما «المجموعة ب» فهي: جامعة طنطا، جامعة المنوفية، جامعة الزقازيق.

- والطلاب سكان مراكز «شبرا الخيمة – الخانكة – العبور – الخصوص – شبين القناطر – القناطر الخيرية» تكون «المجموعة أ» بالنسبة لهم جامعة عين شمس، وجامعة بنها، أما «المجموعة ب» فتكون: جامعة الزقازيق، جامعة طنطا، جامعة المنوفية.

التوزيع الجغرافي لمحافظة الشرقية

- الطلاب سكان مراكز «جميع الإدارات التعليمية التابعة للشرقية ما عدا العاشر من رمضان وتكون «المجموعة أ»: جامعة الزقازئق، أمام «المجموعة ب» فتكون: جامعة بنها، جامعة قناة السويس، جامعة المنصورة، جامعة بورسعيد.

- طلاب الثانوية العامة سكان العاشر من رمضان تكون «المجموعة أ» بالنسبة لهم جامعة الزقازيق، وجامعة عين شمس، أما «المجموعة ب» تكون جامعة بنها، جامعة قناة السويس، جامعة بورسعيد، جامعة السويس.

التوزيع الجغرافي لمحافظة الدقهلية

- الطلاب سكان جميع الإدارات التعليمية التابعة للدقهلية «ماعدا ميت غمر - المنزلة والمطرية» فتكون «المجموعة أ» جامعة المنصورة، أمام «المجموعة ب» فتكون: جامعة دمياط، جامعة الزقازيق، جامعة طنطا، جامعة بورسعيد، جامعة كفر الشيخ.

- والطلاب من سكان مركزي المنزلة والمطرية المجموعة أ تكون: جامعة المنصورة، وجامعة بورسعيد، أما المجموعة ب فتكون: جامعة دمياط، جامعة الزقازيق، جامعة طنطنا، جامعة كفر الشيخ.

التوزيع الجغرافي لمحافظة دمياط

الطلاب سكان جميع الإدارات التعليمية، تكون المجموعة أ هي: جامعة دمياط، أما المجموعة ب تكون: جامعة المنصورة، جامعة طنطنا، جامعة كفر الشيخ، جامعة بورسعيد، جامعة الزقازيق.

التوزيع الجغرافي لمحافظة الغربية

- الطلاب سكان جميع الإدارات التعليمية، ماعدا «المحلة: رفتي – سمنود» تكون المجموعة أ هي: جامعة طنطا، أمام المجموعة ب تكون: جامعة كفر الشيخ، جامعة المنوفية، جامعة المنصورة، جامعة بنها.

- والطلاب سكان مركزي «المحلة الكبرى – سمنود» تكون المجموعة أ هي: جامعة طنطا، وجامعة المنصورة، أما المجموعة ب فتكون: جامعة كفر الشيخ، جامعة المنوفية، جامعة بنها، جامعة الزقازيق.

- الطلاب سكن مركز زفتي تكون المجموعة أ لهم: جامعة طنطا، وجامعة الزقازيق، أما المجموعة ب فتكون: جامعة المنوفية، جامعة بنها، جامعة المنصورة.

التوزيع الجغرافي لمحافظة المنوفية

- الطلاب سكان جميع المراكز التابعة لمحافظة المنوفية ماعدا مركزي «الباجور – وقويسنا» تكون المجموعة أ: جامعة المنوفية، جامعة مدينة السادات، أمام المجموعة ب هي: جامعة طنطا، جامعة بنها، جامعة وكفرالشيخ.

- الطلاب سكان مركزي «الباجور – وقويسنا» تكون المجموعة أ: جامعة المنوفية، جامعة بنها، والمجموعة ب تكون: جامعة الزقازيقـ جامعة طنطا، جامعة مدينة السادات.

التوزيع الجغرافي لمحافظة الإسكندرية

جميع الإدارات التعليمة التابعة للمحافظة، المجموعة أ: جامعة الإسكندرية، المجموعة ب: جامعة طنطنا، جامعة دمنهور، جامعة كفر الشيخ.

التوزيع الجغرافي لمحافظة مطروح

جميع الإدارات التعليمية النفيعة للمحافظة، المجموعة أ: جامعه مطروح، والمجموعة ب: جامعة دمنهور، جامعة كفر الشيخ، جامعة الإسكندرية.

التوزيع الجغرافي لمحافظة البحيرة

- جميع المراكز الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة ماعدا مناطق «إيتاي البارود - كوم حمادة - مديرية التحرير - وادي النطرون - بدر - رشید – إدكو» المجموعة أ: جامعة دمنهور، والمجموعة ب: جامعة طنطا، جامعة كفر الشيخ، جامعة الإسكندرية.

- الطلاب سكان مركز إيتاي البارود: المجموعة أ جامعتي دمنهور وطنطا، والمجموعة ب جامعات: المنوفية، مدينة السادات، كفر الشيخ، الإسكندرية.

- الطلاب سكان مراكز «كوم حمادة - مديرية التحرير - وادي النطرون بدر» تكون المجموعة أ: جامعة دمنهورـ، وجامعة مدينة السادات، والمجموعة ب: جامعة المنوفية، جامعة طنطا، جامعة الإسكندرية.

- والطلاب سكان مركزي «رشيد، إدكو» تكون المجموعة أ: جامعتي دمنهور والإسكندرية، والمجموعة ب جامعتي: طنطا وكفر الشيخ.

التوزيع الجغرافي لمحافظة كفر الشيخ

- جميع المراكز التابعة لمحافظة كفر الشيخ ماعدا مركزي «فوة- مطوبس» وتكون المجموعة أ هي : جامعة كفر الشيخ، أمام المجموعة ب فتكون: جامعة طنطا، جامعة المنصورة، جامعة الإسكندرية، جامعة دمنهور، جامعة دمياط

- مركزي «فوة- مطوبس» التابعين لمحافظة كفر الشيخ، فتكون المجموعة أ: جامعة كفر الشيخ، جامعة الإسكندرية، والمجموعة ب: جامعة دمنهور، جامعة طنطا، جامعة المنصورة.

التوزيع الجغرافي لمحافظة الاسماعيلية

جميع المراكز التابعة لهذه المحافظة، والمجموعة أ هي: جامعة قناة السويس، جامعة السويس، جامعة بورسعيد، والمجموعة ب هي: جامعة الزقازيق، جامعة بنها، جامعة المنصورة.

التوزيع الجغرافي لمحافظة بورسعيد

جميع المراكز التابعة لهذه المحافظة والمجموعة أ هي: جامعة بورسعيد جامعة قناة السويس، والمجموعة ب هي: جامعة المنصورة، جامعة السويس، جامعة دمياط.

التوزيع الجغرافي لمحافظة السويس

جميع المراكز التابعة لهذه المحافظة والمجمعة أ هي: جامعة السويس جامعة قناة السويس، والمجموعة ب هي: جامعة عين شمس، جامعة بورسعيد، جامعة بنها، جامعة الزقازيق.

التوزيع الجغرافي لمحافظة الفيوم

جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة، المجموعة أ: جامعة الفيوم، والمجموعة ب: جامعة بني سويف جامعة حلوان جامعة المنيا

التوزيع الجغرافي لمحافظة بني سويف

جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة، المجموعة أ: جامعة بني سويف، المجموعة ب: جامعة الفيوم جامعة حلوان جامعة المنيا جامعة أسيوط.

التوزيع الجغرافي لمحافظة المنيا

جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة، المجموعة أ: جامعة المنيا، والمجموعة ب: جامعة بني سويف جامعة أسيوط جامعة الفيوم

التوزيع الجغرافي لمحافظة أسيوط

جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة، المجموعة أ: جامعة أسيوط، والمجموعة ب: جامعة المنيا جامعة سوهاج جامعة جنوب الوادي جامعة بني سويف جامعة الأقصر.

التوزيع الجغرافي لمحافظة سوهاج

جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة، المجموعة أ: جامعة سوهاج جامعة جنوب الوادي والمجموعة ب: جامعة المنيا، جامعة أسوان جامعة أسيوط جامعة الأقصر

التوزيع الجغرافي لمحافظة قنا

جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة المجموعة أ: جامعة جنوب الوادي جامعة الأقصر، والمجموعة ب: جامعة سوهاج جامعة أسيوط جامعة المنيا جامعة أسوان

التوزيع الجغرافي لمحافظة الأقصر

جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة المجموعة أ: جامعة الأقصر جامعة جنوب الوادي، والمجموعة ب: جامعة سوهاج جامعة أسيوط جامعة المنيا جامعة أسوان

التوزيع الجغرافي لمحافظة أسوان

جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة المجموعة أ: جامعة أسوان: والمجموعة ب: جامعة أسيوط جامعة سوهاج جامعة المنيا جامعة جنوب الوادي جامعة الأقصر.

التوزيع الجغرافي لمحافظة البحر الأحمر

جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة المجموعة أ: جامعة جنوب الوادي جامعة السويس جامعة الاقصر جامعة المنيا جامعة بني سويف جامعة سوهاج جامعة أسيوط، والمجموعة ب: جامعة القاهرة جامعة عين شمس

التوزيع الجغرافي لمحافظة الوادي الجديد

جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة المجموعة أ: جامعة الوادي الجديد، والمجموعة ب: جامعة سوهاج، جامعة جنوب الوادي، جامعة المنيا، جامعة أسيوط.

التوزيع الجغرافي لمحافظة شمال سيناء

جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة المجموعة أ: جامعة العريش جامعة بورسعيد جامعة قناة السويس، المجموعة ب: جامعة السويس جامعة دمياط جامعة الزقازيق

التوزيع الجغرافي لمحافظة جنوب سيناء

جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة، المجموعة أ: جامعة قناة السويس جامعة السويس، المجموعة ب: جامعة الزقازيق، جامعة بورسعيد، جامعة العريش.