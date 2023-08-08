لطلاب الثانوية العامة.. التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في الإسماعيلية

حدد المجلس الأعلى للجامعات اليوم الثلاثاء التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في الإسماعيلية، بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة لشؤون الطلاب التابعة للمجلس التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في جميع المحافظات.

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في الإسماعيلية

وبحسب بيان رسمي للإدارة العامة لشؤون الطلاب التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي فإنه جرى تحديد طريقة تنظيم الرغبات لكل طالب، في حال اختيار جامعة بالمحافظة التي يقيم بها أو اختيار محافظة أخرى.

وحددت إدارة شؤون الطلاب التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في الإسماعيلية كمجموعات مقسمة إلى «المجموعة أ» وهي الجامعات المتاحة لطالب الثانوية العامة اختيارها كرغبة أول بالنسبة له، و«المجموعة ب» هي الجامعات الأقرب له، ثم تأتي بعد ذلك «المجموعة ج» وهي اختيار باقي الكليات في أي محافظة أخرى بعيدة عن إقامة الطالب.

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في الإسماعيلية

وحددت إدارة شؤون الطلاب التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في الإسماعيلية جامعة قناة السويس وجامعة السويس وجامعة بورسعيد كمجموعة أ، كما حددت جامعة الزقازيق وجامعة بنها وجامعة المنصورة كمجوعة ب لجميع المراكز التابعة لهذه المحافظة.

استمرار استقبال الطلاب في مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس

واستمر مكتب تنسيق جامعة قناة السويس في استقبال طلاب الثانوية العامة لتقديم الإرشاد لهم في كتابة الرغبات طبقاً لتوزيع الجغرافي للكليات 2023 في الإسماعيلية، فيما وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس العاملين في مكتب التنسيق ضرورة إسداء النصح للطلاب المُتقدمين للمكتب الفرعي بالجامعة، لتجنب الوقوع بالأخطاء الشائعة، وترتيب الرغبات وفقاً لأولويات الطالب، شاملة الكليات المتاحة في القطاع بالجامعات الحكومية، وتفادي العشوائية في التسجيل، والاحتفاظ بنسخة من الرغبات للرجوع إليها وقت الحاجة، والالتزام بالمواعيد التي يعلن عنها لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، متمنياً لأبنائه الطلاب التوفيق.