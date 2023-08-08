اشتعال النيران في أتوبيس ركاب بالغردقة دون وقوع إصابات

شهدت مدينة الغردقة اشتعال النيران في أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى شركات السياحة جنوب مدينة الغردقة دون وقوع إصابات بشرية، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية التي تمكنت السيطرة على النيران، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وجار المتابعة.

اشتعال النيران في أتوبيس بالغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باشتعال أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى شركات السياحة بجوار المدخل الجنوبي لمدينة الغردقة، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق.

حادث أتوبيس الغردقة

وكشف مصدر أمني بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، عن أنه جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين أنه لا توجد إصابات بشرية حيث تم إخلاء جميع ركاب الأتوبيس ونقلهم إلى أتوبيس آخر وتم السيطرة على الحريق.

وأوضح المصدر، أن المعاينة المبدئية كشفت أن الحريق بسبب ماس كهربائي وجار تحديد حجم الخسائر المادية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تصادم 3 سيارات بطريق سفاجا قنا

وفي سياق آخر أصيب شخصان اليوم الثلاثاء إثر تصادم 3 سيارات نقل و ميكروباص وتريلا، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.