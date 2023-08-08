تعرف على نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات

يتطلع طلاب الشهادة الإعدادية إلى معرفة نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات، خاصة بعد اعتمادها وظهورها في معظم محافظات مصر المختلفة منها الدقهلية وأسيوط والبحيرة.

نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات

وحددت مختلف مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2023، ونسبة النجاح بعد اعتمادها من قبل المحافظات، وإتاحتها على مواقع المديريات.

نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات.. الإسماعيلية

اعتمد محافظ الإسماعيلية، اليوم نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2023، بنسبة نجاح 98.7%، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بنسبة نجاح بلغت 100%، وللصمّ وضعاف السمع بنسبة 100%، ونتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 100%.

نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات.. المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2023، بنسبة نجاح بلغت 95.26%، و95.36% مدارس رسمية، 89.34% منازل.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثاني بالمدارس الرسمية والمنازل، بلغ 25779 طالبا، حضر منهم 19675 طالبا، ونجح منهم 18742 بنسبة نجاح 95.26%.

نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2023 البحيرة

واعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في البحيرة، بنسبة نجاح 95.25% عن الدورين الأول والثاني، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 92%، واعتماد نتيجة الإعدادية للصم وضعاف السمع والإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%.

نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2023 في الدقهلية

واعتمدت محافظة الدقهلية نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية ووصلت النجاح بلغت 80% لتصبح نسبة النجاح بشكل عام في الشهادة الإعدادية 97.3%، بعد أن تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بشكل عام 123 ألفا و812 طالبا، ونجح منهم 120 ألفا و542 طالبا.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، أن نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 هي 59.4%، وعدد الطلاب المتقدمين بالدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة النظامي والمنازل 17480 طالبا، نجح منهم 10382 طالبا.