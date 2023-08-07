مواعيد تنفيذ خطة تخفيف الأحمال لـ22 منطقة في مدينة نصر وعين شمس

تنفذ شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري 2023 ولمدة 60 دقيقة حتى العاشرة مساء، خطة تخفيف الأحمال وانقطاعات التيار التي أعلن عنها مجلس الوزراء عن 22 منطقة بمدينة نصر وعين شمس منها 17 منطقة تابعة للأولى و5 تابعة للثانية الواقعين بنطاق عمل الشركة.

خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار عن مناطق مدينة نصر

وسيتم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي عن مناطق مدينة نصر كالتالي..

«حي السفارات - المنطقة السادسة - المنطقة الثامنة - الجبل الأحمر - الحي السادس - المنطقة التاسعة - الحي السابع - مساكن عثمان بشارع مصطفي النحاس - شارع عباس العقاد - مشروع عمائر مدينة نصر - مساكن الزهراء - مساكن الشروق - الهجانة - شارع حسن المأمون - مساكن طيبة - المنطقة التاسعة - منطقة السراج».

خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار عن مناطق عين شمس

وسيتم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي عن مناطق عين شمس كالتالي..

«عين شمس الغربية - شارع الخمسين - شارع سليم - المرج الغربية - مؤسسة الزكاة»

قطاعات محافظة القاهرة الواقعة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتستعرض «الوطن» جميع الإدارات الواقعة بنطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء «شبكات - إيرادات» تسهيلا على المواطن لمعرفة الإدارة والفرع التابع له.

- وتضم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء «شمال وشرق القاهرة – مدينة القاهرة الجديدة»

- قطاع الحلمية ويضم «الحلمية – المطرية – المرج - الخانكة»

- قطاع مدينة نصر ويضم «مدينة نصر – العباسية – القاهرة الجديدة».

- قطاع مصر الجديدة ويضم «مصر الجديدة – السلام – العبور» .

- قطاع مدينة نصر ويضم 9 إدارات وهي «العباسية - الظاهر- مدينة نصر- شروق مدينة نصر- زهراء مدينة نصر- التجمع الخامس - الرحاب - التجمع الأول - القطامية».

- قطاع شبرا ويضم 11 إدارة وهي «شبرا مصر- الزاوية - الشرابية - روض الفرج - شبرا الخيمة - بيجام - منشية عبدالمنعم رياض - منشية الحرية - بهتيم – مسطرد - القناطر الخيرية».

- ويضم قطاع مصر الجديدة: 6 إدارات وهي «مصر الجديدة - النزهة - النهضة - العبور - أحمد عرابي – إدارة السلام».

- ويضم قطاع الحلمية 12 إدارة وهي «الزيتون - عين شمس - الحدائق - الأميرية - المطرية - المرج - عزبة النخل - قباء - الخصوص - الخانكة – القلج – قرى الخانكة».