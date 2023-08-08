حملات تموينية مكثفة في الإسكندرية وضبط مستودع بوتاجاز مخالف

قال المهندس محمود القلش مدير إدارة الإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إنه تنفيذاً لتوجيهات المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية وتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة مستودعات البوتاجاز تم شن حملة على المستودعات للتأكد من عدم مخالفتها.

تشديد الرقابة

وأضاف «القلش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالتجارة الداخلية بالرقابة على مستودعات البوتاجاز حفاظا على أموال الدعم وقامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية و فريق العمل التابع له بحملات على مستودعات البوتاجاز التي أسفرت عن:

- ضبط مستودع بوتاجاز بمنطقة العامرية تصرف في عدد 206 أسطوانة بوتاجاز حجم منزلي سعة الأسطوانة 12.5كجم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وأكد أن إدارات التموين بكل أنحاء الإسكندرية تعمل بشكل جيد وتنظم حملات يومية للسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار وعدم السماح بالتلاعب فيما يخص دعم المواطن المصري.