مهرجان سور الأزبكية للكتاب في دورته السادسة: نجاح كبير وتوافد للزوار

رصد تقرير لبرنامج «السفيرة عزيزة» توافد الزوار على مهرجان سور الأزبكية السادس للكتاب، وفكرته التي بدأت منذ سنوات ولاقت نجاحا كبيرا ليكمل القائمين عليها إقامة المهرجان بشكل دوري، وتحديداً في شهر أغسطس من كل عام.

كاميرا «السفيرة عزيزة» ترصد آراء أصحاب مكتبات سور الأزبكية في المهرجان

يقول أشرف عبد الفتاح، صاحب مكتبة في سور الأزبكية، إنه بناءا على رغبة الجمهور يُقام مهرجان سور الأزبكية للكتاب منذ 6 سنوات بعد أن لاقى نجاحاً كبيراً في دورته الأولى، وفقاً لكاميرا برنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «قناة dmc».

وأضاف «عبد الفتاح»، «سور الأزبكية غني عن التعريف سواء للمصريين أو العرب بل وحتى الأجانب»، موصياً الآباء باصطحاب أبنائهم لهذا المكان كمزار ولقضاء يوم مميز يضم الكثير من الكتب في شتى المجالات.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.