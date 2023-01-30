جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب 2023.. مطبوعات نادرة بأسعار مخفضة

جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب 2023، أحد الأماكن التي يقبل عليها رواد المعرض هذا العام، حيث تعتبر مكتبات سور الأزبكية أحد الأركان المحببة لكثير من الزوار، كونها مكتبات ثرية بطبعات نادرة وقديمة من الكتب ربما لا تتوفر منها طبعات جديدة، خاصة مع تقديم المكتبات لهذه الإصدارات بأسعار مخفضة.

تشارك في الدورة الحالية من المعرض نحو 25 مكتبة من مكتبات سور الأزبكية، فضلا عن جناح تابع للهيئة العامة للكتاب المخفض، وتتواجد هذه المكتبات متجاورة في صالة 4 بجوار جناح الأزهر الشريف.

أعمال نجيب محفوظ بجناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب 2023

يوفر جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب 2023، العديد من الإصدار المتنوعة، العربية الأجنبية، للكبار والصغار في مختلف المعارف، فضلا عن الروايات والقصص الأدبية والدواوين الشعرية، ومن أبرز الإصدار، روايات لكبار الكتاب، مثل نجيب محفوظ، ومنها روايات السكرية، أولاد حارتنا، السراب، وغيرها.

كما توجد طبعات من أعمال صلاح جاهين ويوسف إدريس ويوسف السباعي ومحمد عبد الحليم عبد الله، كما توجد أعمال للعراب أحمد خالد توفيق وأنيس منصور.

وتتفاوت أسعار الإصدار المعروضة بجناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب 2023، وتبدأ من 2 جنيه، تتصاعد حسب نوع الكتاب واسم المؤلف وحالة الكتاب، ويضم معرض الكتاب هذا العام 5 صالات، تضم الصالتين 1، 2 الناشرين المصريين وقطاعات وزارة الثقافة، في حين تضم صالة 3 الناشرين العرب، أما صالة 4 فيعرض بداخلها دور نشر الكتب التراثية ومكتبات سور الأزبكية، وتم تخصيص صالة 5 لناشري كتب وأنشطة الأطفال.