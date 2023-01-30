رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب 2023.. مطبوعات نادرة بأسعار مخفضة

كتب:

إلهام زيدان
09:34 م | الإثنين 30 يناير 2023
جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب 2023- تعبيرية

جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب 2023- تعبيرية

جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب 2023، أحد الأماكن التي يقبل عليها رواد المعرض هذا العام، حيث تعتبر مكتبات سور الأزبكية أحد الأركان المحببة لكثير من الزوار، كونها مكتبات ثرية بطبعات نادرة وقديمة من الكتب ربما لا تتوفر منها طبعات جديدة، خاصة مع تقديم المكتبات لهذه الإصدارات بأسعار مخفضة.

تشارك في الدورة الحالية من المعرض نحو 25 مكتبة من مكتبات سور الأزبكية، فضلا عن جناح تابع للهيئة العامة للكتاب المخفض، وتتواجد هذه المكتبات متجاورة في صالة 4 بجوار جناح الأزهر الشريف.

أعمال نجيب محفوظ بجناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب 2023

يوفر جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب 2023، العديد من الإصدار المتنوعة، العربية الأجنبية، للكبار والصغار في مختلف المعارف، فضلا عن الروايات والقصص الأدبية والدواوين الشعرية، ومن أبرز الإصدار، روايات لكبار الكتاب، مثل نجيب محفوظ، ومنها روايات السكرية، أولاد حارتنا، السراب، وغيرها.

كما توجد طبعات من أعمال صلاح جاهين ويوسف إدريس ويوسف السباعي ومحمد عبد الحليم عبد الله، كما توجد أعمال للعراب أحمد خالد توفيق وأنيس منصور.

وتتفاوت أسعار الإصدار المعروضة بجناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب 2023، وتبدأ من 2 جنيه، تتصاعد حسب نوع الكتاب واسم المؤلف وحالة الكتاب، ويضم معرض الكتاب هذا العام 5 صالات، تضم الصالتين 1، 2 الناشرين المصريين وقطاعات وزارة الثقافة، في حين تضم صالة 3 الناشرين العرب، أما صالة 4 فيعرض بداخلها دور نشر الكتب التراثية ومكتبات سور الأزبكية، وتم تخصيص صالة 5 لناشري كتب وأنشطة الأطفال.

اقرأ المزيد:

الكاتب طارق رضوان يحلل تأثير «السبعينات» على الهوية المصرية في كتاب جديد

«قصور الثقافة»: اصطحبنا أطفال المناطق البديلة للعشوائيات إلى معرض الكتاب

سعر تذكرة معرض الكتاب 2023.. يمكن حجزها بطريقتين

«الباز» يطلق مبادرة «تسعير الكتب» مع قرب معرض الكتاب: «الناشرين مش سماسرة»

اتحاد الناشرين العرب: معرض الكتاب أيقونة والخصومات تتجاوز 60%

3 ورش للصغار تقدمها الكاتبة سماح أبو بكر بمعرض الكتاب.. وندوة مع الناشرين

شباب معرض الكتاب يقبلون على مجلات الأطفال: «بهجة ومتعة»

رئيس اتحاد الناشرين: زوار معرض القاهرة للكتاب تجاوزوا نصف المليون
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.