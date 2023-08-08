بعد تحذير محافظة مطروح من الغرق.. علامات بسيطة تعرف بها التيار الساحب

حذرت محافظة مرسى مطروح، من التيار الساحب على شواطئها، في ظل ارتفاع الأمواج بسبب تأثرها بالرياح، مشيرة إلى أن التيار الساحب أحد أسباب الغرق الرئيسية التي تحدث نتيجة عدم معرفة الناس بها.

سبب ظهور التيار الساحب في الشواطئ الرملية

يحدث التيار الساحب في معظم الشواطئ الرملية التي بها أمواج مرتفعة، ويتميز بسرعته الشديدة إذ أن المياه المتدفقة مع الأمواج تحتاج إلى أن تعود مرة أخرى إلى البحر، فترجع عن طريق أي قناة رملية تكون المياه بها كأنها نهر يتحرك بسرعة داخل البحر، ويأخذ تيار السحب أي شيء في طريقه ويسحبه داخل البحر.

علامات التعرف على تيارات السحب

حددت هيئة الأرصاد الجوية، في وقت سابق، عدة علامات يمكن من خلالها التعرف على التيار الساحب، كالتالي:

- وجود منطقة ليس بها أمواج، وعن جانبها أمواج من اليمين واليسار، وهي منطقة السحب.

- يظهر الماء هادئا أو في أمواج مد أقل من المناطق المحيطة.

- أحيانا يظهر الماء معكرا بالرمال أكثر من المناطق المحيطة.

- تظهر المياه بلون أغمق مما حولها في أغلب الأحيان.

- قد يظهر الزبد المتكون على سطح الماء بكثافة مقارنة بالمناطق المحيطة به.

- لا يجب أن يكون الطقس سيئًا حتى تتشكل تيارات السحب.

- يحدث السحب في أيام صافية وهادئة ومشمسة على أي شاطئ به أمواج متكسرة.

ماذا تفعل إذا وقعت في منطقة تيار سحب؟

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين عند الوقوع في تيار سحب، باتباع النصائح التالية:

- التزم الهدوء ولا تسبح في اتجاه الشاطئ، لأن ذلك يستنفذ كامل طاقتك، ومع أول موجة تنفد قدرتك على المقاومة وقد تتعرض للغرق.

- السباحة بشكل مواز مع الشاطئ حتى تستطيع أن تخرج من منطقة السحب وبعد ذلك تستطيع أن تسبح مع الأمواج باتجاه الشاطئ.

- عند نزول البحر ابتعد عن المناطق الخالية من الأمواج.

- إذا رأيت منطقة مفرغة من اليمين واليسار محيطة بأمواج فاعلم أنها منطقة سحب.